07 Mart 2017

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Kıbrıs

KTÖS hükümeti eleştirdi

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KTÖS hükümeti eleştirdi
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı nedeniyle hükümet ile  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada,  “eski YÖDAK Başkanı’nı görevden aldığı için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan rahatsız olan UBP-DP hükümetinin  intikam alırcasına YÖDAK Yasası’nı değiştirerek siyasetten rant sağlayan anlayışını devam ettirmek istediğini” savundu.

Elcil, Anayasa referandumunda meşruluğunu yitirdiğini iddia ettiği Meclis’in yasalardan etkilenen tarafları ortak etmeden yaptığı  yasaların  meşru olmadığı gibi işlerliğinin de olmadığını öne sürdü.

Elcil, “YÖDAK Yasası ile siyasetin-partizanlığın amaçlandığı, YÖDAK Başkanı tarafından bile ifade edilir ve memnuniyetsizlik ortaya konurken, eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın açıklamaları ise partizanlığı daha da deşifre etmektedir” görüşünü savundu.

Elcil, eski YÖDAK Başkanı’nın usulsüzlükleri nedeniyle görevden alındığını, buna ortak olduğunu  ileri sürdüğü  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın partizanlığa yol açan YÖDAK Yasası ile övündüğünü iddia etti.

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