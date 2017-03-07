KTÖS hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı nedeniyle hükümet ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “eski YÖDAK Başkanı’nı görevden aldığı için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan rahatsız olan UBP-DP hükümetinin intikam alırcasına YÖDAK Yasası’nı değiştirerek siyasetten rant sağlayan anlayışını devam ettirmek istediğini” savundu.

Elcil, Anayasa referandumunda meşruluğunu yitirdiğini iddia ettiği Meclis’in yasalardan etkilenen tarafları ortak etmeden yaptığı yasaların meşru olmadığı gibi işlerliğinin de olmadığını öne sürdü.

Elcil, “YÖDAK Yasası ile siyasetin-partizanlığın amaçlandığı, YÖDAK Başkanı tarafından bile ifade edilir ve memnuniyetsizlik ortaya konurken, eğitimden anlamayan Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın açıklamaları ise partizanlığı daha da deşifre etmektedir” görüşünü savundu.

Elcil, eski YÖDAK Başkanı’nın usulsüzlükleri nedeniyle görevden alındığını, buna ortak olduğunu ileri sürdüğü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın partizanlığa yol açan YÖDAK Yasası ile övündüğünü iddia etti.