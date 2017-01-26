26 Ocak 2017

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Kıbrıs

Elektrik kesintisi iptal edildi

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Elektrik kesintisi iptal edildi
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Gönyeli-Girne yolu üzerindeki bölgede bugün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan elektrik kesintisinin iptal edildiği açıklandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, orta gerilim hatlarındaki çalışmalar nedeniyle, bugün, eski Gönyeli – Girne yol üzerinde, Gönyeli Yalçın Park ile Boğaz Polis Lojmanları arasında kalan bölge, Gönyeli Çemberi ile Boğazköy arası ana yol boyu ve civar sokaklar, eski Dikmen Çöplüğü bölgesi ile Eşref Bitlis Kışlası’nda uygulanacak elektrik kesintisinin iptal edildiği bildirildi.

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Havadis Gazetesi

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