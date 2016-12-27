Elektrik fiyatlarındaki artışa tepkiler sürüyor

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, enerji maliyetlerini düşürecek hiçbir adım atmadan enerji fiyatlarına yüzde 23 artış yapılmasını eleştirdi.

Zammın geri alınmasını isteyen Bıçaklı; ‘maliyeti düşürmek için bir kısım tedbir alınmasını ve ivedi olarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özerkleştirilerek siyasi kararlarla değil teknik ve bu konularda uzman, bağımsız kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini’ kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ise elektrik zammının, hayat pahalılığını daha da artıracağı uyarısnı yaptı.

Kıb-Tek’in özelleştirilmesini isteyen YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, “Kıb-Tek çalışanlarının yüksek maaşı, gereksiz istihdamların fazlalığı ve pahalı yakıt kullanan santral ,ülkemiz elektrik sisteminde reform yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır” dedi.