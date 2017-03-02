El-Sen, Kıb-Tek Müdürlüğü’nü Eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Müdürlüğü’nü eleştirerek, tüm kriterleri yerine getirdiği halde emeklilik işlemleri tamamlanmayan Emir Aranır isimli çalışanla ilgili gereğinin yapılmasını istedi.

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, ilgili personelle ilgili KIB-TEK Müdürü Gürcan Erdoğan’a bir yazı gönderildiği kaydedildi.

İlgili yazının Başbakanlık, Meclis Dilekçe Komitesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ombudsman, Sayıştay Başkanlığı ve KIB-TEK Yönetim Kurulu’na da gönderildiği ifade edilen açıklamada yazıya da yer verildi.

Açıklamaya göre yazıda, “Sendikamız bu anlamsız ve keyfi tutumu kesinlikle onaylamamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Yazıda, gecikmeden ötürü uğranabilecek maddi-manevi kayıpların kimin bütçesinden telafi edileceği de soruldu.