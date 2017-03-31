El Bab’da patlama: 1 çocuk yaralandı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü IŞİD’den temizlenerek TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye’nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.