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31 Mart 2017

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El Bab’da patlama: 1 çocuk yaralandı

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El Bab’da patlama: 1 çocuk yaralandı
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Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü IŞİD’den temizlenerek TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren Suriye’nin El Bab kentinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.

Halep’in El Bab kentinin doğusunda terör örgütü IŞİD tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuk yaralandı. Yakınları tarafından sınır hattına taşınan yaralı çocuğun, ambulansla getirildiği Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlandı. DHA

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