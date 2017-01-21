21 Ocak 2017

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El Bab Şehidinin Tabutuna Omuz Verdi

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El Bab Şehidinin Tabutuna Omuz Verdi
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Suriye’de süren Fırat Kalkanı Harekâtı’nda şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal’ın son yolculuğuna uğurlandığı törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta top arabasına kadar omuz verdi

 

Şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal, Pendik’teki Dumankaya Camii’nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bakanlar omuzladı.

BAŞBAKAN YILDIRIM İLE TANIŞIP, YEMEK YEMİŞTİ

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesindeki Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ’ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Erzincanlı Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Selim Topal, yılbaşı gecesi Gaziantep’in Oğuzeli İlçesi’ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyerek sohbet etmişti.

GAMZE ÖZÇELİK’İN ARKADAŞIYDI

Öte yandan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, oyuncu Gamze Özçelik’in arkadaşı olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Lütfen gerçek olmasın.. Daha geçen gün konuştuk seninle…” diye yazdı.

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Havadis Gazetesi

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