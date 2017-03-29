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30 Mart 2017

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Ekrem Mavigözlü 3’ncü albüm hazırlığında

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Ekrem Mavigözlü 3’ncü albüm hazırlığında
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Kıbrıslı Sanatçı Ekrem Mavigözlü çok yakında yeni albüm hazırlıklarına başlayacağını söyledi.

Geçmiş yıllarda ‘’Güneş Gibi’’ Ve ‘’Zaman Daralmış’’ isimli İki albüm çıkartan sanatçı üçüncü albümündeki şarkıların söz ve müziklerinin yine Kendisine ait olacağını belirtirken bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Hedef Türkiye piyasası

Artık hedefinin daha büyük olduğunu ve Kıbrıs’ın yanı sıra Türkiye piyasasına girmeyi hedeflediğini anlatan Mavigözlü bu zor dönemde yanımda olacak olan herkes bu başarıdan payını alacaktır diyerek sözlerini noktaladı.

Ekrem Mavigözlü
Ekrem Mavigözlü
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