18 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Spor
Futbol

Eko’nun yerine Dramme

Tarih:
Bir yorum bırakın
6 Görüntüleme
Eko’nun yerine Dramme
Haber İçi Üst

Yabancı transferde Barine Eko’nun boşluğunu doldurmak isteyen Süper Lig ekibi GAÜ Çetinkaya, 21 yaşındaki Senegalli forvet oyuncu İbrahima Dramme’yi önceki gece adaya getirtti

BUGÜNKÜ BAF MAÇINDA DENENECEK: Senegalli forvet adaya gelir gelmez Çeitnkaya’nın Girne’deki kampına katıldı ve dün de takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Çetinkaya bugün Baf Ülkü Yurdu ile yapacağı hazırlık maçında Dramme ile ilgili kararını verecek

 

Yabancı transferde Barine Eko’nun boşluğunu doldurmak isteyen Süper Lig ekibi GAÜ Çetinkaya, Raif Güçkan’ın aracılığıyla 21 yaşındaki Senegalli forvet oyuncu İbrahima Dramme’yi önceki gece adaya getirtti.

Son olarak Norveç Ligi ekiplerinden Honefoss’ta forma giyen 1.95’lik dev golcü aynı zamanda Senegal 23 Yaş Altı Milli Takımı’nda da oynuyor.

Senegalli forvet adaya gelir gelmez Çeitnkaya’nın Girne’deki kampına katıldı ve dün de takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Girne’deki kamp çalışmasının sonuna gelen Süper Lig ekibi GAÜ Çetinkaya bugün Baf Ülkü Yurdu ile Güzelyurt’ta hazırlık maçı yapacak.

Baf Ülkü Yurdu karşısında denenecek olan İbrahima Dramme ile ilgili son kararı teknik direktör Mehmet Ali Özgürgün verecek.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil