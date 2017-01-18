Eko’nun yerine Dramme

Yabancı transferde Barine Eko’nun boşluğunu doldurmak isteyen Süper Lig ekibi GAÜ Çetinkaya, 21 yaşındaki Senegalli forvet oyuncu İbrahima Dramme’yi önceki gece adaya getirtti

BUGÜNKÜ BAF MAÇINDA DENENECEK: Senegalli forvet adaya gelir gelmez Çeitnkaya’nın Girne’deki kampına katıldı ve dün de takımla birlikte ilk idmanına çıktı. Çetinkaya bugün Baf Ülkü Yurdu ile yapacağı hazırlık maçında Dramme ile ilgili kararını verecek

Yabancı transferde Barine Eko’nun boşluğunu doldurmak isteyen Süper Lig ekibi GAÜ Çetinkaya, Raif Güçkan’ın aracılığıyla 21 yaşındaki Senegalli forvet oyuncu İbrahima Dramme’yi önceki gece adaya getirtti.

Son olarak Norveç Ligi ekiplerinden Honefoss’ta forma giyen 1.95’lik dev golcü aynı zamanda Senegal 23 Yaş Altı Milli Takımı’nda da oynuyor.

Senegalli forvet adaya gelir gelmez Çeitnkaya’nın Girne’deki kampına katıldı ve dün de takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Girne’deki kamp çalışmasının sonuna gelen Süper Lig ekibi GAÜ Çetinkaya bugün Baf Ülkü Yurdu ile Güzelyurt’ta hazırlık maçı yapacak.

Baf Ülkü Yurdu karşısında denenecek olan İbrahima Dramme ile ilgili son kararı teknik direktör Mehmet Ali Özgürgün verecek.