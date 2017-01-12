Eko Denizlispor ile flörtte

DENİZLİSPOR İLE GÖRÜŞMEDE: Türkiye’de TFF 1.Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig takımları ile görüşmeler yapan ancak şu ana kadar sonuç alamayan GAÜ Çetinkaya’nın golcü futbolcusu Barine Eko, bu kez TFF 1.Lig takımlarından Denizlipsor ile yakım temasa geçti

Futbolda devre arasında ülkemizden ayrılarak Türkiye’de TFF 1.Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig takımları ile görüşmeler yapan ancak sonuç alamayan GAÜ Çetinkaya’nın golcü futbolcusu Barine Eko, geçtiğimiz gün TFF 1.Lig takımlarından Denizlipsor ile yakım temasa geçti.

Denizli yetkilileri ile görüşen Eko, teknik heyetin onay vermesi durumunda takım ile çalışmalara katılacak ve başarılı olması durumunda Denizlispor’a transfer olacak.

Barine Eko olumsuz bir gelişme durumunda tekrarda ülkemize, GAÜ Çetinkaya’ya geri dönecek.