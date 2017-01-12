12 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Ekmekçi’den hükümete eleştiri

Tarih:
Bir yorum bırakın
68 Görüntüleme
Ekmekçi’den hükümete eleştiri
Haber İçi Üst

Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi sosyal medyadan hükümeti eleştirdi.

KKTC hükümetinin Cenevre günleri otelde oturup protesto ile geçiyor. Dün akşam CB bilgilendirme yapmak istedi, protesto edildi. BM REsepsiyon daveti yaptı, eşli üstelik, Başbakan protesto etti, sadece Serdar Denktaş’ı gönderiyor. BM Daveti ile yapılacak resepsiyon daveti de protesto ediliyor. Gerekçe Müzakere heyetinin yeterli bilgilendirmeyi yapmaması… Bari memlekete dönüp, yükselen dözvizle ilgili tedbirleri alsınlar… Müzakereker çökerse elde ekonomisi de çöken bir KKTC kalacak…

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil