Ekmekçi’den hükümete eleştiri

Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi sosyal medyadan hükümeti eleştirdi.

KKTC hükümetinin Cenevre günleri otelde oturup protesto ile geçiyor. Dün akşam CB bilgilendirme yapmak istedi, protesto edildi. BM REsepsiyon daveti yaptı, eşli üstelik, Başbakan protesto etti, sadece Serdar Denktaş’ı gönderiyor. BM Daveti ile yapılacak resepsiyon daveti de protesto ediliyor. Gerekçe Müzakere heyetinin yeterli bilgilendirmeyi yapmaması… Bari memlekete dönüp, yükselen dözvizle ilgili tedbirleri alsınlar… Müzakereker çökerse elde ekonomisi de çöken bir KKTC kalacak…