Ekmekçi’den Cenevre notları

Cenevre Zirvesi’ni takip eden Hüseyin Ekmekçi kritik zirvenin notlarını ve gelişmeleri Twitter’dan paylaştı

1-Hükümet görüşlerini yazılı olarak Cumhurbaşkanına sundu. Akıncı, siyasi eşitliği garanti altına almadan haritayı masaya koymamakta kararlı

2- 29.2 toprak önerisini taviz olarak gören hükümet, beraberinde harita sunumunu istemediğini bildirdi. Müzakere heyeti de farklı düşünmüyor

3- Dört başlıkta nitelikli bir ilerleme sağlanamadı. Tüm bunlar beşli konferansın düzeyini de etkileyecek. Önümüzdeki 12 saat çok önemli

4- Erdoğan- Chipras bugün yeniden telefonda görüşecek. Cenevre’ye gelmeleri sürpriz olmaz ama ibre dışişleri bakanlarından yana…

5- Bu arada Meclis Başkanı Sibel Siber cumhurbaşkanına harita ya da başka konuda herhangi bir mektup göndermedi. Bu kısım kuyruklu yalan.

6- Hükümetin Akıncı’ya ültimatom çektiği bir başka yalan. Hüseyin Özgürgün dün akşam geç saatte gelebildi, henüz Akıncı ile görüşmedi

7- Aynı anda liderler, müzakereciler ve uzmanlar çalışıyor. Dört cephede aynı anda müzakere var ve ekipler yoğun çaba içinde

8- Nikos Anastasiadis harita ve güvenlik konusunda istediğini almadan siyasi eşitlikte adım atmak istemiyor. Stratejisi bu

9- Akıncı ise garantileri ayrı tutuyor ve siyasi eşitliği garanti altına alırsa, harita sunacak siyasi iradeyi gösterecek. Aksi tıkanıklık.

10- Siyasi eşitliği salt dönüşümlü başkanlık olarak algılamak yanlış. Kararlara etkin katılım, çoğunluğa dayalı anayasa değişiklik hakkı…

11- Cumhurbaşkan yardımcısının veto hakkı, en az iki bakanın hayır demesi halinde karar mekanizmasının kilitlenmesi gibi konular da var.

12- Kişi olarak, yönetim ve güç paylaşımı başlığını son derece önemsiyorum. Federasyonun sağlıklı devamı açısından garantiler kadar önemli.

13- AKEL Lideri Andros Kiprianu, sabah TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüştü, şu anda da Tufan Erhürman ile görüşmeye devam ediyor

14- Cenevre’de yer alan Rum ve Türk siyasi partiler de kendi aralarında görüşmelerini sürdürüyor. CTP AKEL ve DISInin desteğini talep ediyor

15- Bugün için en önemli adım liderlerin insiyatif üstlenmeleri olacak.Siyasi sorumluluğunu üstlenebilecekleri etkin adım atmaları gerekiyor