16 Şubat 2017

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Kıbrıs

Ekmekçi’den Anastasiadis’e Sert Eleştiri

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Ekmekçi’den Anastasiadis’e Sert Eleştiri
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Havadis Gazetesi yazı işleri müdürü Hüseyin Ekmekçi, Rum Lider Nikos Anastasiadis’e sert eleştirilerde bulundu.

Hüseyin Ekmekçi: Mustafa Akıncı, masanın “soytarısı” değildir… “Türk tarafının hassasiyetini anlayın” diyen BM temsilcisine öfkelenip, kapı vurup, çıkacaksın… 45 dakikada yatışacaksın… Akıncı da “yüzüne kapı vurarak çıktığın odada” seni bekleyecek. Sonra da “ben geldiydim sen yoksun…” Herkesin bir süre düşünmesinde fayda var… Attığı her adımda “Akıncı suçlu, Anastasiadis haklı” öyle mi? Bu ülkede çözüme inanan biri olarak söylüyorum… Akıncı’ya güveniyorum, zira süreci başından beri takip eden biriyim… Rum tarafının istediği “sadece toprak”, vereceği ise “siyasi eşitlik…” Akıncı toprak verilmesi için harita sundu, 29.2… Halen masada siyasi eşitlik yok… Şimdi ne düşünelim? “Akıncı neden yüzde 25’e inmedi… Neden siyasi eşitlik ister…” diye Akıncı’ya sallamak en iyisi… O zaman herkes mutlu olur…

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