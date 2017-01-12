Ekmekçi: Mesleğim adına utandım…

Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi, CTP Milletvekili Mehmet Çağlar’ın Cenevre’de BRT’ye röportaj verdiği sırada yayının aniden kesilmesine köşesinden tepki gösterdi.
İşte o yazı:
CTP Milletvekili Mehmet Çağlar…
Basın ofisine geldi…
Her zamanki beyfendiliği ile herkese seslendi…
Sohbet etti…
Bazı canlı yayınlara katıldı…
Sonra BRT ekranlarına çıkması için teklif aldı.
Teşekkür etti.
Yayında görüşlerini açıklarken, “yukarıdan gelen bir talimatla” yayın kesildi…
Nezakete bakar mısınız?
BRT’deki meslektaşlarım adına utandım…
Mesleğim adına utandım…
BRT’nin içine düştüğü yapı nedeniyle utandım…
Dün yaşananlar gerçekten utanılacak şeylerdi…
Başbakan…
Başbakan Yardımcısı…
Ve elbette bu saygısızlığa maruz kalan Çağlar’ın partisi CTP…
Son olarak da meslek örgütlerimiz…
Bu nezaketsizliğin hesabını sormak zorundadır…
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