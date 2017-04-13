Ekmekçi: Liderlerin açıklamaları şok etti!

Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi sosyal medya hesabı üzerinden 11 maddede Kıbrıs müzakereleri konusunda önemli açıklamalada bulundu

İşte Ekmekçi’nin paylaşımı:

1- Zamanın ruhu ve akış hızı var. Kıbrıs konusunda da böyle. Galiba bu akış, çözüm süreci uzadıkça, iki tarafında aleyhine işliyor, hızla…

2- Ekonomi beklemez… Mülk beklemez… gelişim durmaz… sosyal hayat beklemez. Zaman beklemez. Sadece liderler oldukları yerde duruyor…

3- Müzakere süreci 2 ay sonra başlasa da, liderler açıklamaları ile ümit vermedi. Hem Akıncı hem de Anastasiadis açıklamaları ile şok etti.

4- Öyle görünüyor ki ENOSIS yüzünden kopan fırtına şimdi de yerini gaz kavgasına bırakacak. Burada sağlam düşünmek gerekiyor.

5- Akıncı Barbaros’un önüne yatsa, Türkiye’ye söz geçirebilir mi? Rum tarafı, toprak ve güvenlik konusunda endişelerini öne koyuyor.

6- Öyle görünüyor ki, Kıbrıslı Türkler uluslararası hukuk içerisinde yer almaya, Rumlar da kuzeye uzaktan bakmaya devam edecek.

7- Her iki taraf da kaybediyor. Arada uçurum büyüyor. Güven azalıyor. Şimdi bir şey yapmalı. Acil bir şey yapmamıza aksi felakettir.

8- Çözümü mümkün konularda uzlaşı sağlanmayacak, egemenlik, güç kavgası ve milliyetçilik öne çıkıyor. Zaman hızla akarken, eğilim değişiyor.

9- Sırf bu nedenle çözüm şimdi çok önemlidir. İhtiyaçlar değiştikçe, talepler arttıkça, uzaklaşma da başlıyor. Zaman şimdi çözümü dayatıyor.

10. Ya yarın? Siyasette son demlerini yalayan Akıncı ve Anastasiadis başarısız olursa, ki farklı şeyler konuşacağız. Ayrılık köklenecek…

11. Kıbrıslı Türkler için durum daha da zordur. Çözümsüzlük uzadıkça, Kıbrıslı Türklerçözümden uzaklaştırı. Eğilim Türkiye’ye kayıyor