Ekmekçi, kritik konferanstan notları paylaştı

Cenevre Zirvesi’ni takip eden Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi kritik konferanstan notlar paylaştı

İki Cumhurbaşkanı, Anastasiadis ve Akıncı garantilerle ilgili tezlerini ortaya koydular. Yunan Dışişleri Bakanı da tezini aktardı

Şimdi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu konuşuyor. Zirveden dışarıya taşan ilk bilgiler bu. Peki, ne düşünüyorlar?

Yunanistan kendi garantörlüğünü de bırakmak istiyor. AB çatısı altında garantörlük olmaz. En kısa sunumu da Kocias yaptı…

Anastasiadis garantörlüğün tamamen kalkmasını istiyor. Ancak, 10 yıllık bir geçiş sürecine sıcak baktığı bilgisi var.

Yani, 10 yıl içerisinde sistem otursun, ve Türkiye’nin 10 yıl sonunda askerini tamamen adadan çekmesi kayıt altına alınsın…

Anastasiadis ilk başta tamamen Yunanistan gibi düşünmekteydi. Ancak bu konuda Kıbrıslı Türklerin garantörlüğü içermeyen bir anlaşmaya”evet” demeyeceğini anlamış bulunuyor. Bu bedenle 10 yıllık bir süreç ama kesin sıfır garantörlük görüşünde

Kıbrıs Türk tarafı ise, Halkın nabzını masaya koyuyor. Kıbrıslı Türkler Türkiye garantisi olmayan bir anlaşmaya evet deneyecektir.

Ancak Akıncı, 15 yıllık bir süreye dikkat çekiyor. 15 yılın sonunda garantörlüğün yeniden değerlendirilebileceğini dillendiriyor.

Yani, 15 yıl garantörlük devam etsin. Adada üç kez seçim yapılsın. Kıbrıslı Türkler de adayı ortak yönetsin. Her şey tamamsa, bakarız…

Türkiye vereceği kararla süreçte belirleyici olacak. Elbette Kıbrıslı Türklerin hassasiyeti bu kararda belirleyici olacak.

Belirleyici olacak bir başka nokta da bölgedeki gelişmeler ve İngiltere. İngiltere üsleri ile birlikte aradayken Türkiye neden çıksın?

Bu nedenle 1960 uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bu hakkından Türkiye ancak kendisi isterse vazgeçer. Böyle bir niyet Yok ortada..

Türkiye mevcut garantörlük sistemini, çözüme katkı yapacak şekilde yeniden görüşmeye hazır. Ancak bu hakkından vazgeçmeyecek.

Yeni sistemin nasıl kurulacağına, adadaki liderlerin yaklaşımı da yön verecek. Türkiye her fırsatta çözüme yardımcı olacağını söylemekte

Türkiye hem kendi içerisinde hem de sınır bölgelerinde ciddi bir savaş yaşıyor. Adada 40 bin asker barındırması mantıklı mı?

Asker sayısının azaltılması zaten mevcut koşullar nedeniyle kendiliğinden oluşuyor.Ancak Türkiye garantörlük hakkından tamamen vazgeçmez

Bu tabloda BM de bir ara yol bulmak isteyecektir. Özellikle Almanya ara formül bulunması iÇin Türkiye ve Yunanistan ile temas halinde

İngiltere mi? Nereye girmiş de terk etmiş? Sadece iki üs bölgesine sahip çıkmakta kararlı. Belki üs topraklarını devredecek, o kadar

Garantörlük yaklaşımları ile ilgili bendeki bilgileri yazdım. Bu tabloda bir uzlaşı çıkarmak tarihi konferansın görevi