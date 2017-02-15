Eide: Yeniden güven ortamı yaratmak gerekir

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, liderler çözüm yönünde ne kadar kararlı olursa olsun, toplumların birbirine güvenmesini sağlamak gerektiğini belirtti.

Eide, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada, her iki liderle, yarın gerçekleştireceği görüşmeye yönelik hazırlık amacıyla, uzun ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

İki toplum arasında yeniden güven ortamı yaratma gereğine parmak basan Eide, liderler çözüm yönünde ne kadar kararlı olursa olsun, toplumların birbirine güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Ortamın ideal olmadığını ancak müzakere sürecinde oldukça faydalı gelişmeler yaşandığını söyleyen Eide, liderlerin yarınki görüşmesinin, son gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra, süreçte açık kalan konularda ilerleme sağlanması açısından da önemli olduğunu belirtti.

“Çözüm için fırsat penceresi hala açık ancak uzun süre açık kalmayabilir” uyarısında buluna Eide, “Süreçte ilk defa farklı bir sesle karşı karşıya kalmadık. Onların üstesinden gelmeyi başardık çünkü en üst düzeyde çözüm yönünde genel bir eğilim vardı” dedi.

Eide, Rum Meclisi’nin Enosis plebisitinin okullarda anılmasına ilişkin kararının sürece verdiği zararın nasıl aşılacağına ilişkin bir soruyu yanıtında, konunun yarınki liderler görüşmesinde ele alınacağını söyledi.