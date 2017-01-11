Eide: Olmamız gereken noktadayız

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC saati ile 16.30’da basın toplantısı düzenleyerek, görüşmelerin gidişatını değerlendirdi.

Eide düzenlediği basın toplantısında, neredeyse tüm konulara dokunduklarını ve bir kısmını da çözdüklerini ifade etti.

Müzakerelerin kendi dinamikleri içerisinde devam ettiğini söyleyen Eide, “Ancak genel anlamda, olmamız gereken noktadayız. Gece yarısı daha rahat birşeyler söyleyebileceğime inanıyorum. Bence şu anda görüşmelerin en önmeli noktası, çözüm için çalışmayı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

BRTK