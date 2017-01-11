11 Ocak 2017

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Kıbrıs

Eide: Olmamız gereken noktadayız

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Eide: Olmamız gereken noktadayız
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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC saati ile 16.30’da basın toplantısı düzenleyerek, görüşmelerin gidişatını değerlendirdi.

Eide düzenlediği basın toplantısında, neredeyse tüm konulara dokunduklarını ve bir kısmını da çözdüklerini ifade etti.

Müzakerelerin kendi dinamikleri içerisinde devam ettiğini söyleyen  Eide, “Ancak genel anlamda, olmamız gereken noktadayız. Gece yarısı daha rahat birşeyler söyleyebileceğime inanıyorum. Bence şu anda görüşmelerin en önmeli noktası, çözüm için çalışmayı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

BRTK

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