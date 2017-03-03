Eide: Müzakerelerin başlaması zor olsa da mümkün

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasının “zor olsa da mümkün olduğuna inandığını” belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştü.

Rum radyosunun haberine göre Eide, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “taraflar arasında güven eksikliği olduğunu ancak liderlerin son mesafeyi de aşacakları konusunda iyimser olduğunu” belirtti.

Anastasiadis’le çıkmazın aşılmasına ilişkin bazı fikirleri görüştüğünü vurgulayan Eide, müzakerelerin metodolojisinin değişmesi konusunun da ele alındığını, bu fikirleri yarın Akıncı’yla yapacağı görüşmede gündeme getireceğini ifade etti.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Eide-Anastasiadis görüşmesine ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in “müzakerelerin kesilmesinden duyduğu üzüntüyü Eide’ye yeniden ilettiğini ve yarın bile müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu söylediğini” aktardı.

Rum Hükümet Sözcüsü ayrıca, BM’den Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yemekte buluşması yönünde herhangi bir davet yapılmadığını da vurguladı.