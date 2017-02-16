17 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Eide: Liderlerden liderlik bekliyorum

Tarih:
Bir yorum bırakın
63 Görüntüleme
Eide: Liderlerden liderlik bekliyorum
Haber İçi Üst
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin

Bugünkü liderler görüşmesindeki krizin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, liderlerle ayrı ayrı biraraya geldi

Eide ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 17.00’de biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmeye, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin ile BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katılıyor.

Eide’nin görüşme sonrası basına açıklama yaptı. Eide: “Müzakereler, müzakere masası dışında yaşanan gelişmelerden etkilendi. Geleceği değil, geçmişi konuşunca sorunlar çıkıyor. Liderlerden liderlik bekliyorum” dedi.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King