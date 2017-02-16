Eide: Liderlerden liderlik bekliyorum

Bugünkü liderler görüşmesindeki krizin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, liderlerle ayrı ayrı biraraya geldi

Eide ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile saat 17.00’de biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmeye, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı AB ve Siyasi İşler Danışmanı Erhan Erçin ile BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da katılıyor.

Eide’nin görüşme sonrası basına açıklama yaptı. Eide: “Müzakereler, müzakere masası dışında yaşanan gelişmelerden etkilendi. Geleceği değil, geçmişi konuşunca sorunlar çıkıyor. Liderlerden liderlik bekliyorum” dedi.