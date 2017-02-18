Eide gerçeklerin yarısını anlatıyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin gerilim yaşanan toplantıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi

GÜVENİ SORGULATMAMALI: Akıncı, Rum lider Anastasiadis’in “ben artık bir şey söylemiyorum” diyerek odadan çıktığını ve kapıyı vurduğunu yineleyerek, “Eide gerçeklerin bir kısmını söyleyip diğer kısmını saklayarak kendine ait güveni sorgulatır hale gelmemeli” dedi

GELİŞMELERİ BEKLEYECEK: Akıncı, 23 Şubat için planlanan liderler görüşmesine katılıp katılmama yönünde henüz karar oluşturmadığını kaydetti. Akıncı: Perşembe’ye kadar, gelişmeleri adım adım görelim, her adımı değerlendirelim, niyetleri görelim

GÜVEN SARSILDI: Akıncı: Beklentimiz, daha da sarsılan güven ortamının tamir edilmesidir… Bu atılan adım (az olan güveni) bir o kadar daha sarsmıştır, inatla bu konunun üzerine gidip düzeltmemek (az olan güveni) daha da kötüleştirecek



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs’tan bir heyeti kabul etti. Görüşmenin başında Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kendisi ile yaptığı görüşmeden sonraki açıklamalarından dolayı eleştirdi.

Önceki günkü liderler görüşmesinin sonrasında kendisi ile görüşen Eide’nin, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamasına değinen Akıncı, “Gerçeğin yarısını anlattı öbür yarısını söylemedi” dedi

Son liderler toplantısı esnasında Eide’nin, ENOSİS’in okullarda anılması yöndeki karardan dolayı Kıbrıs Türk tarafında kaygıların oluştuğunu ve bu kaygıların bertaraf edilmesi için bir şeyler yapılması gerektiği şeklinde bir şeyler söylerken Anastasiadis’in bağırarak “ben artık bir şey söylemiyorum” deyip masadan kalkıp toplantı odasından çıktıktan sonra oda kapısını vurarak kapattığını yineleyen Akıncı, “Rum lider tarafından toplantı bu şekilde terk edilince orda yapacak bir şey yoktu. Toplantının bu hale gelmesinden sonra oradan ayrıldık” dedi.

“Ara böyle mi verilir?”

Anastasiadis’in, odadan çıkmasını toplantıya verilen bir ara şeklinde yorumlamasına atfen de Akıncı, “Ara toplantılara böyle mi verilir. Şimdiye kadar toplantılarımıza bu şekilde ara vermedik. Rum lider sigara içmek istediğinde sigara paketini gösterir biz de ara veririz. Böyle bir şey olmadı” şeklinde konuştu.

“Gerçeğin bu yarısını niye sakladı?”

Gerçeğin yarısını niye sakladığının Eide’ye sorulması gerektiğini ifade eden Akıncı, “Eide gerçeklerin bir kısmını söyleyip diğer kısmını saklayarak kendine ait güveni sorgulatır hale gelmemeli” dedi.

Anastasiadis’in liderler toplantısında, ENOSİS’in anma kararının alınan yanlış bir karar olduğunu dile getirdiğini kaydeden Akıncı, “Bunu toplumuna da söylemesi ve gereğini yapması gerekir” dedi.

ENOSİS’in okullarda anılan günler arasına alınması önerisi Rum Meclisinde onaylanırken Anastasiadis’in partisi DİSİ’nin çekimser kalarak Rum Ulusal Halk Cephesi(ELAM)’ın peşinden sürüklendiği ve kararın geçmesine neden olduğunu kaydeden Akıncı, bunun düzeltilmesi beklentisi içerisinde olduklarını Eide’ye ilettiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Eide’in Kıbrıs Rum Lider Anastasiadis ile görüştükten sonra 23 Şubat Perşembe gününe planlanan liderler toplantısının yapılabileceğini açıkladığını, ancak Kıbrıs Türk tarafının beklentisinin bu yönde olmadığını kaydetti.

“Beklentimiz, daha da sarsılan güven ortamının tamir edilmesi”

Akıncı, “Bizim beklentimiz, daha da sarsılan güven ortamının tamir edilmesidir. Bu konuda bazı adımların atılmasıdır” dedi.

Kıbrıs’ta yapılması gerekenin zaten az olan karşılıklı güveni yeniden tesis edecek adımlar atmak olduğunu kaydeden Akıncı, “ Bu atılan adım (az olan güveni) bir o kadar daha sarsmıştır, inatla bu konunun üzerine gidip düzetmemek (az olan güveni) daha da kötüleştirecek” dedi.

KKTC’de Meclis’e KKTC’nin Türkiye’ye ilhakını içeren bir önergenin getirilmesi durumunda ilk karşı çıkacak olanın kendisi olacağını kaydeden Akıncı, benzeri bir tavrın Kıbrıs Rum Yönetimi Liderinin de sergilemesi gerektiğini ifade etti.

“Okullarda daha tehlikeli bir şey olamaz”

Akıncı, “Barış kültürünün en çok aşılanması gereken okullarda, ENOSİS plebisitinin kutsanacak bir şey olduğu algısını yaratmaya çalışmaktan daha tehlikeli bir şey olamaz. Bu küçümsenecek bir şey değildir” dedi.

“Gelişmeleri ve niyetleri görelim…”

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde 23 Şubat Perşembe günü için planlanan görüşmeye katılıp katılmayacağı yöndeki bir soruya karşılık ise Akıncı, “Perşembeye kadar bir hafta daha zaman var, gelişmeleri adım adım görelim, her adımı değerlendirelim, niyetleri görelim” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının federal bir çözüm hedefinden vazgeçmediğini kaydeden Akıncı, gelecek kuşakların barış içerisinde yaşaması, toplumların gelecek belirsizliğinden kurtulması hedefinin devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan görüşmelere saygı temelinde yaklaştıklarını, bu saygının muhataplar tarafından da sergilenmesi gerektiğini ifade eden Akıncı, “Asıl sorun unutulmamalı. Tüm bunlar neden yaşanıyor. 67 yıl sonra, müzakerelerin en yoğun noktasında, ELAM gibi bir partinin peşinden sürüklenip bu durumu yaratan biz mi olduk? Herkes elini vicdanına koyarak değerlendirme yapsın ve adanın geleceği için samimiyetle çalışsın” şeklinde konuştu.

Müzakerelerin, harita konusunun görüşülme noktasına getirilmesi yanında, beşli konferansa kadar getirilmesinde Kıbrıs Türk tarafının büyük katkı koyduğunu kaydeden Akıncı, “Yaptığımız bunca zahmete, emeğe verilecek olan karşılık bu olmamalıydı” dedi.