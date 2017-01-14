Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide BM Cenevre Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakereleri ve Beşli Konferansı değerlendirdi.

Kıbrıs konusunda oldukça iyi bir noktada bulunulduğunu ve burada yaşananların daha önce yaşanmadığını kaydeden Eide, “En iyi şansla karşı karşıyayız. Son şans olduğu yönünde açıklamalar var.. Belki haklılar ancak ben en iyi şansla karşı karşıya olduğumuza inanıyorum” dedi.

Eide, uzun yıllardır devam eden müzakerelerde tarafların ilk kez karşılıklı harita sunduğunu ve garantörlerle bir araya gelip, güvenlik ve garantiler konusunu ele aldığını söyledi.

Eide, güvenlik ve garantiler konusunun ele alındığı konferansta konuyu ana başlıklarıyla ele aldıklarını kaydederek, oldukça zor olan güvenlik ve garantiler konusunda üstesinden gelinmesi gereken konular olduğuna vurgu yaptı.

Konferansın devam ettiğini kaydeden Eide, 18 Ocak’ta yeniden toplanılacağını ve tarafların çalışma gruplarının zemin hazırlamak amacıyla çalışacağını söyledi.

Eide, müzakerelerin 6 başlıkta devam ettiğini ancak “Güvenlik ve Garantiler” başlığının ilk kez konferansta ele alındığına işaret etti. Güvenliğin birçok şeyle ilgili olduğuna vurgu yapan Eide, Kıbrıslı Türk ve Rumların kendini güvende hissetmesinin sadece askeri unsurlara bağlı olmadığını belirtti.

Güvenlikle ilgili olarak öncelikle halkın çözümün yaşayacağına inanması gerektiğini kaydeden Eide, anlaşmayı sağlama kadar onun nasıl uygulanacağının da önemli olduğunu söyledi.

Eide, güvenlikle ilgili müzakerelerde, eski metinlerden çok, yeni unsurların göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, mevcut yapı halkın korkularını gideremiyorsa yeni yöntemler üzerinde durmak gerektiğini belirtti.

Espen Barth Eide, zaman kaybedilmemesi gerektiğini, tarafların hızla çalışmaya başlaması gerektiğini çünkü çok fazla zaman olmadığını söyledi.

Eide, tarafların yapıcı yaklaşımı ve ortaya koyduğu cesareti iyi değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Eide, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ile ilgili son açıklamalarına ilişkin soruyu yanıtında, bu konuya fazla girmek istemediğini ancak bölgedeki gelişmelerin, çok daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğinin göstergesi olduğunu söyledi.