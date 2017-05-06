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06 Mayıs 2017

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Eide, BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendirdi

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Eide, BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendirdi
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Kıbrıs konusu New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gündemdeydi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espan Barth Eide, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e müzakerelerle ilgili bilgi verdi.

Görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Eide; Akıncı – Anastasiadis görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin kaybedilmemesi yönünde Newyork’ta görüş birliği bulunduğunu belirtti.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Eide; ‘Genel Sekreter ile müzakerelerin vardığı kritik eşikte stratejik bir görüşme gerçekleştirdiklerini’ belirtti.

New-York’ta Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerin, garantör ülkelerin ve iki tarafın temsilcileriyle görüş alış verişinde bulunduğunu da duyuran Eide; ‘New York’ta görüştüğü herkesin, Akıncı- Anastasiadis görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin kaybedilmemesi ve şu anda var olan dinamizmin değerlendirmesi gerektiği konusunda görüş birliği içinde olduğunu’ aktardı.

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