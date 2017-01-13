BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide basın açıklaması yaptı.

Eide’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

18 Ocak üst düzey bürokratlar bir araya gelecek. Daha üst düzeyde ne zaman bir araya gelinir tarih belirlenmedi.

Vakit kaybetmememiz lazım. Çok günümüz yok. Şu anda momentum yakaladık onu kaybetmemek gerek. Önümüzdeki günleri yararlı kullanmalıyız. Mümkün ama zor.

Güvenlik ve garanti başlığı karışık ve duygusal Tarafların bu başlıktaki görüşleri bir birine yakın

Süreç çökmüş değil, konferans başladı ve devam ediyor. Artık garantörler devrede ve bu liderlerin başarısıdır. Uzmanların bir araya gelmesi uzlaşı ile sağlandı. Ortaya geleneksel görüşler kondu. Şimdi çalışmaya başlayacağız

Konferanslar ihtiyaca göre şekillenir. Her zaman en üst düzeyde ele alınmaz konular, teknik ekipler çözer, siyasi kararlar daha üst düzeyde ele alınır…

Garantörlük başlığı bölünerek ele alınacak. Anayasanın uygulanması ve korunması noktasında bir başlık olacak. Yalnızca askeri olarak bakmayın meseleye. Anayasal düzen, iç güvenlik, anlaşmanın nasıl uygulanacak güvemlik altına alınmalı, ayrıca dıştan gelecek tehditler… tüm bunlar güvenlik başlığı altında ele alınacak.

1960 garanti anlaşmaları halen yürürlüktedir. Bundan şikayetçi olanlar masadan kaçmaz ve değiştirmek için çaba harcar…

