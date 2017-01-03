Eide: 2017 tarih sayfasını çevirmek için gerçek bir şans

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, 2017’de Kıbrıslıların tarih sayfasını çevirmek için gerçek bir şans olduğunu vurguladı.

Eide, Kıbrıs müzakereleri konusunda BM adına yayınlanan yeni yıl mesajında, 2017 yılında gerçekten, Kıbrıslıların, kendi başlarına, özgürce tarih sayfasını çevirmeye karar verme olasılığı olduğunu söyledi.

Liderler çalışmalarını tamamladıktan sonra, son kararı halkın vereceğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Eide, kalıcı bir barışın, uzlaşma, saygı ve tanıma ruhu içinde sağlanabileceğini belirtti.

Eide “Kıbrıs’ta toplumlar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades gibi liderlere sahip olma konusunda çok şanslıdırlar. Her ikisi de, uzun zamandır, ortak vatanlarını bölen çatışmayı sona erdirmek için gerekli siyasi irade ve stratejik liderliği sergilemektedirler”ifadelerini kullandı.

Eide, son dönemde, Kıbrıs’ın, 2017 yılında, çok önemli bir fırsat sunan az bölgelerden biri olduğu konusunda Ban Ki-Moon tarafından yapılan açıklamayı ve yeni atanan BM Genel Sekreteri António Guterres ‘in açılış konuşmasında “sonunda, her şey değerlerle ilgilidir” dediğini hatırlattı.

Bütünsel bir çözüm sağlanabilmesi konusunda, önümüzdeki kritik haftalara da değinen Eide, liderlerin hedefinin, birleşik Kıbrıs’ta tüm halkların komşularıyla barış içinde, yan yana yaşayabilecekleri bir gelecek olduğunu söyledi.

Liderlerin mevcut durumun kabul edilemez ve yaşayabilir olmadığını bildiğini ve her ikisinin de, bugünkü müzakerelerin, çözüm için en iyi fırsat olduğunu bildiğini ifade eden Eide, bu müzakerelerin, liderler tarafından yönetildiğini ve her harf, kelime ve cümlenin, Kıbrıslıların kendileri tarafından yazılacağını vurguladı.

Eide, “BM, birleşik, federal bir Kıbrıs ortak vizyonunu gerçekleştirmeleri yönünde, liderlere yardım konusuna sadık olmaya ve adanın geleceğinin Kıbrıslılar için Kıbrıslılar tarafından belirleneceği ilkesini desteklemeye devam ediyor”dedi.

Espen Barth Eide, her iki tarafın da, her türlü uygulamanın, AB ilke ve değerlerine saygıya dayalı olması ve tüm Kıbrıs halkının temel hak ve özgürlüklerini koruması gerektiğini bildiğini söyledi.

Eide, “BM ve şahsen ben, toplu bir sözleşme ve bir çözüm bulunması yönünde, her iki tarafı kolaylaştırma sözümüze sadık olmaya devam ediyoruz. Yardımımızın hedefi, tüm tarafların yararına olacak bir anlaşmanın uygulanmasının, mümkün olduğunca sorunsuz ve herkes için barış yararına olmasının garanti altına alınmasıdır” dedi.

Genç, yaşlı, sivil toplum örgütleri, ekonomik faktörler, dini liderler ve diğerleri ile tüm adada gerçekleştirdiği temaslarda “Kıbrıs’ın geleceğinin oluşumuna yardımcı olma” yönünde teşvikler aldığını belirten Eide, barış yönündeki seslerin gittikçe yükseldiğini ve Kıbrıslıların aralarında güçlü barış isteğini sergilediğini söyledi.