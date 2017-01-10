10 Ocak 2017

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Eğlence “Umut”suz olmaz

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Eğlence “Umut”suz olmaz
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SABAHA KADAR DANS: Girne’nin eğlence mekanı Mad Club’ta ülkemizin başarılı Dj’lerinden Umut Özsoy’un canlı performanslarıyla konuklar Girne’de club eğlencesine doydu

 Port Cratos’un gözde mekanı Mad Club,  geçtiğimiz haftasonu güzel bir club eğlencesine daha imza attı.  Umut Özsoy ve DJ Bill Dalton’un performanslarını sergilediği gecede konuklar club eğlencesine doydu. Birbirinden güzel setlerle Dj’ler gecenin nabzını tuttu.

Gece boyunca kendilerini müziğin ritmine kaptıran konuklar, bir an olsun yerlerinde duramadı. Club eğlencesinin tadını çıkaran eğlence severler başarılı dj’lerin performansıyla gece boyunca dans etti.

Eğlence “Umut”suz olmaz

Eğlence “Umut”suz olmaz

Eğlence “Umut”suz olmaz

Eğlence “Umut”suz olmaz

Eğlence “Umut”suz olmaz

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Havadis Gazetesi

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