Eğlence “Umut”suz olmaz

SABAHA KADAR DANS: Girne’nin eğlence mekanı Mad Club’ta ülkemizin başarılı Dj’lerinden Umut Özsoy’un canlı performanslarıyla konuklar Girne’de club eğlencesine doydu

Port Cratos’un gözde mekanı Mad Club, geçtiğimiz haftasonu güzel bir club eğlencesine daha imza attı. Umut Özsoy ve DJ Bill Dalton’un performanslarını sergilediği gecede konuklar club eğlencesine doydu. Birbirinden güzel setlerle Dj’ler gecenin nabzını tuttu.

Gece boyunca kendilerini müziğin ritmine kaptıran konuklar, bir an olsun yerlerinde duramadı. Club eğlencesinin tadını çıkaran eğlence severler başarılı dj’lerin performansıyla gece boyunca dans etti.