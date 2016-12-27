Eğlence hız kesmiyor

ARALIKSIZ EĞLENCE : Girne’nin eğlence mekanı Mad Club’ta eğlence ara vermeden devam ediyor

Port Cratos’un gözde mekanı Mad Club, önceki akşam güzel bir club eğlencesine daha imza atarak yoğun katılımla ülkemiz djlerinin performansları ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Gece boyunca kendilerini müziğin ritmine kaptıran konuklar, dansçılar eşliğinde bir an olsun yerlerinde duramadı.

Dance FM’in 18. Yılını kutladığı gecede sunuculuğu Özgür Gezgin yaptı.Ülkemizin başarılı djleri Barış Pulat, Bilgehan Alperen, Emre Üstünkaya, Ertu Coşkuner kabin başındaydı.

Mekanın daimi dji Umut Özsoy ise gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceye katılarak kabin başına geçerek birbirinden güzel parçalarla konukları coşturdu.

Gece boyunca kendilerini müziğin ritmine kaptıran konuklar, dansçılar eşliğinde bir an olsun yerlerinde duramadı.