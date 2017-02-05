Zephyr Bar, Grup Frekans’la eğlenceyi doruğa çıktı

Zephyr Bar, Grup Frekans’la eğlenceyi doruğa çıkarmaya devam ediyor.

Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar da eğlenmenin tadını doyasıya yaşıyor. Kermiya’da hizmet veren Zephyr Bar eğlencesiyle tüm konuklarını coşturdu. Hafta sonlarının ve kış akşamlarının vazgeçilmez mekanı Zephyr Bar’da önceki akşam Grup Frekans’la eğlencenin de tadı bir başka yaşandı. Grubun çaldığı hareketli parçalarla coşan duygusal parçalarla da yavaşlayan konuklar güzel bir geceyi daha geride bıraktı.