16 Ocak 2017

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Eğlence doruklara çıktı

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Eğlence doruklara çıktı
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MUHTEŞEM GECE:
Girne’nin eğlence mekanı Mad Club’ta ülkemizin başarılı Dj’lerinden Umut Özsoy’un canlı performanslarıyla eğlenceseverlere muhteşem bir gece daha yaşattı

Port Cratos’un gözde mekanı Mad Club, önceki akşam güzel bir club eğlencesine daha imza attı.  Umut Özsoy ve Reserve Impact’ın performanslarını sergilediği gecede konuklar club eğlencesine doydu. Birbirinden güzel setlerle Dj’ler gecenin nabzını tuttu.

Ameedea’in keman performansı sergilediği gece de kendilerini müziğin ritmine kaptıran konuklar, bir an olsun yerlerinde duramadı. Club eğlencesinin tadını çıkaran eğlence severler başarılı dj’lerin performansıyla gece boyunca dans etti.

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Havadis Gazetesi

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