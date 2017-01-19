Eğlence bitmiyor

PARTİLERLE COŞUYORLAR: Girne’nin beğenilen eğlence mekânlarından olan Almahara Club’da hafta sonu gerçekleşen partilerle eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin tadını çıkarıyor

Almahara’nın düzenlediği partiler eğlence severler tarafından beğeniyle takip ediliyor. Önceki gün eğlence severlerin yine doldurduğu Almahara’da DJ kabinine geçen DJ Barış Pulat ve Dj Barış Turna çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmediler. “Purple night” adı altına gerçekleşen partide eğlence severler gönüllerince eğlendi

Fotoğraflar: Bahadır AYNA