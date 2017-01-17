Eğitimcinin spor isyanı

Ülkemizde yıllarca futbol oynamış, spor eğitimcisi olan ve beden eğitimi öğretmenliği yapan Ufuk Fırat okul sporlarında yaşadıkları olayları dramatik şekilde dile getirdi

OKUL SPORLARININ DURUMU: Ufuk Fırat, okul takımı ile yaptıkları müsabakalara yaşananları ve mağduriyetlerini sosyal medyadan paylaşırken, futbol birinciliklerinde UEFA, FIFA kurallarına uyulmamasını, futbol oyun kurallarına aykırı davranıldığını, tek hakemle maçların yönetildiğini, sağlık ve güvenlik ekiplerinin maçlarda bulundurulmadığını bir kez daha kamuoyu ile paylaştı

Kıbrıs Türk sporuna özelde futbol, genelde ise okul sporları anlamında uzun yıllardır hizmet veren spor eğitimcisi Ufuk Fırat’ın dün kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşım gündem yarattı. Ayni zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Ufuk Fırat okul sporlarının içinde bulunduğu durumu kendine has ifadeleri ile bir kez daha kamuoyu ile paylaştı.

Geçmişte bizler de gazetelerden bazı sıkıntılara dikkat çekmiştik ancak Ufuk Fırat’ın paylaşımından da okul sporlarının çarpık durumu tüm çıplaklığı ile bir kez daha dile getirildi.

Ufuk Fırat’ın paylaşımları şöyle:

“Okul sporlarında kendi kurallarımızı hatta var olan FIFA-UEFA futbol oyun kurallarını bile uygulayamadığımız hiçbir maçta GÖZLEMCİ – POLİS hatta en önemlisi olan SAĞLIK ekiplerinin bile olmadığı maçlara, hem orta hem de lise takımlarını hazırladık. Yıldızların maçında ofsayt kuralı olmasına rağmen TEK HAKEMLE yönetilen maçlarda tepkimizi koymamıza rağmen yer almaya çalıştık.

Hatta son yıldızlar futbol maçında ofsaytta olan bir oyuncuyu hakemin görememesinden dolayı kalecimizle çarpışması sonucu öğrencime ilk müdahaleyi benin yapmam gerekti ki daha sonra ağız içi ve dışına toplam 9 dikiş atılmıştır. Öğrencilerimizin bütün sorumlulukları bizlerin üzerinde olması ve yaşanacakları tahmin etmemize, uyarılarımızın dikkate alınmaması beni rahatsız etmiştir. Daha da büyük olaylara şahit olup önüne geçemeyeceğim bir durumun içinde yer almak istemiyorum. Liselerde, öğretmen arkadaşıma maç sonucunda, bir öğrenci olan sporcunun arkasına yumruk attığını benimle birlikte gören hakem arkadaşın hiçbir rapor yazmaması, bunun akabinde sorumlu öğrenciye kendi okulunun herhangi bir yaptırım uygulamaması beni uzun suredir etkilemekteydi.

Bu gelişmelerin üzerine ben bir ÖĞRETMEN olarak bugünden itibaren hiçbir takım sporlarını çalıştırmayacağımı hiçbir okul müsabakalarına katılmayacağımı hem sosyal medya, hem de basın yoluyla kamuoyunun bilgisine sunma gereği duydum.

Sadece görevim olan öğretmenliği yapar, gerekirse sadece ferdi sporlara yönelirim. BARIŞ HUZUR içindeki bir DÜNYADA sağlık ve sıhhat içerisinde bir SPOR yaşamınızın olmasını tüm kalbimle diler yüreğinizde hep SEVGİYLE kalın.”

Takımına duygusal mesajı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji futbol takımının 4lü final grubunda 6 puan ve genel averajla ikinci sırada olmasına ve son maçta rakiplerinin kendilerine yarı finalde başarılar dilemesine rağmen, 6 puandaki üç takımın sıralamasını kendi aralarındaki maçlara bağlayarak yapılması ve GMTMK’nın 3’üncü sıraya düşürülmesini sistemin çarpıklığına bağlayan Ufuk Fırat, öğrencilerine her zaman için rakibine ve insana saygı duymalarını diledi.

Ufuk Fırat’ın mesajı da şöyle oldu: “Sistemin olmadığı bir yerde belki sizlerle bir şeyler başarırız dedik aslanlarım ama yine KURALSIZLIGA SİSTEMSİZLİĞE takıldık. Bir kolej takımı olarak haftalarca aylarca o kadar yoğun ders programlarına rağmen çalıştınız didindiniz kimselerin beklemediği bir başarı elde ederek güçlü bir gruptan LİDER olarak çıktınız. Bazı yöneticilere SAYGILI ÖĞRENCİ ve SPORCUnun nasıl olduğunu, sporda mağlubiyeti de kabul edip rakibi tebrik etmek gerektiğini gösterdiğiniz için ben sizlere, öğretmeniniz olarak TEŞEKKÜR ederim. 4lü final grubundan 6 puanla genel averajda 2’inci sırada olmanıza ve son maçta galibiyet sonrasında sizlere yarı finalde başarılar dileyip tebrik eden rakibiniz varken, her zaman olduğu gibi kendi kurallarımızı hatta FIFA ve UEFA’nın oyun kurallarının dışındaki, başkalarının kurallarını uygulayarak 6 puandaki 3 takımın sıralamasını kendi aralarındaki maçlara bağlayarak sizleri 3’üncü sıraya koyan sistem, ancak bizim yönetmeyi bile beceremediğimiz bir sistemimizde olurdu. Bugüne kadar vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı sizleri kutlar bu ülkenin sistemini adilane ve global dünya düzenine uygun bir düzeye çekmek için savaşmanızı temenni eder, sizlerin birer TARAFTAR değil de, birer SPORCU olarak hareket ettiğinize tanık olmaktan duyduğum gururu yinelemek isterim. Hayatınızda hep rakibinize ve insanlara SAYGI duyan birer birey olup, yolunuz ve ufkunuzun hep açık olmasını diler barış içerisinde yaşadığınız bir dünyada, sağlık sıhhat ve başarılarla dolu bir hayatın sizlerle olması için dua ediyorum.”