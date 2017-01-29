Ege’de ikinci Kardak krizi!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte 21 yıl önce Yunanistan ile savaşın eşiğine gelinen Kardak kayalıklarını krizin yıldönümünde ziyaret etti. Ziyaret esnasında Yunan botu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Kardak’a girmesini önlemeye çalıştı, gergin anlar yaşandı. TSK’nın sitesinden yayımlanan fotoğraflar krizin ‘büyüklüğünü’ gözler önüne serdi

Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, hücum botuna binip peşindeki iki hücum bot ile birlikte 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’na gitti.

Turgutreis ve Ortakent sahillerinde incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, gemi yanaşma iskelesine gelerek buradan karaya çıktı.

Daha sonra bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Orgeneral Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.