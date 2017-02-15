Efsane yıllar sonra geri dönüyor

Nokia, belki de tarihin en sevilen ve en dirençli telefonu olan 3310’u yeniden piyasaya sürecek.

İlk olarak 2000 yılında piyasaya sürülen ve mobil telefonların modern çağını başlatan modellerden olan 3310, çok uzun pil ömrü sağlaması ve neredeyse parçalanamaz, sağlam bir kasaya sahip olması sebebiyle yeniden satılacak.

3310’un yeni versiyonun 75 dolar gibi görece küçük bir miktara satılması planlanıyor. İnsanların güvenilir bir telefon olarak kullandığı bu modeli, akıllı telefonlarının yanında güvenilir bir alternatif olarak taşıması planlanıyor.

Yeni 3310’un “Mobil Dünya Kongresi” isimli teknoloji fuarında kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor.

3310’un yeni üretimi bulunmamasına rağmen, ABD’de halen Amazon kullanıcıları tarafından satılabildiği görülebiliyor.

3310’un basit özelliklere sahip olmasına rağmen, kullanıcıların vazgeçemediği “Yılan” gibi oyunları bulunmakta. “Yılan” uzun yıllar çok popüler olması dolayısıyla, akıllı telefonlarda da dahi kullanıcılara sunuldu.

Tarihin en güvenilir ve dayanıklı telefonu olarak düşünülen Nokia 3310 milyonlarca kullanıcının da gönlünde yer etti.

Finlandiyalı teknoloji markası Nokia uzun süre mobil telefon piyasasını domine etmesine rağmen, akıllı telefon dünyasına ayak uydurmakta zorlanmış ve Microsoft’a satılmıştı.

İşte bir zamanların cep telefonu efsanesi olan Nokia’nın en başarılı olan telefonları…

Microsoft’un Eylül (2013) başında 7.2 milyar dolara satın aldığı Nokia, bir zamanlar cep telefonu dünyasının rakip tanımayan devlerinden biriydi. Nokia’nın geçmişte en çok satan telefonları, bu başarının en büyük göstergesi. 2003 yılında piyasaya sürülen Nokia 1100, dünya genelinde 250 milyon satarak cep telefonu tarihinin en çok satan cihazlarından biri oldu.

1999 yılında piyasaya sürülen Nokia 3210, ‘Snake’ oyunuyla fenomen olmuştu. Telefon, dünya genelinde 160 milyon sattı.

2000 yılında tüketicilere sunulan Nokia 3310, internetin ilk hizmetlerinden birini içeriyordu: WAP (Wireless Application Protocol). Telefon, küresel alanda 126 milyon sattı.

Nokia’nın farklı bir tasarım izlediği 2100, animasyonlu ekranlarıyla ilgi çekse de 20 milyon satabildi.

2008 yılında, yani iPhone’un ortaya çıkmasından 1 yıl sonra sunulan Nokia 5800 XpressMusic, Finlandiyalı şirketin ilk dokunmatik ekranlı telefonuydu. XpressMusic, dünya genelinde 13 milyon sattı.

5800’ün öncesinde sunulan 5310 XpressMusic, GPRS (General Pocket Radio Service) özelliği içeriyordu. Cihaz, 10 milyon sattı.

2007 yılında sunulan ve Nokia’nın o yıl amiral gemisi olan N95, GPS, Wi-Fi ve MP3 oynatıcı içeriyordu. 8GB belleğe sahip olan telefon, internet üzerinden video izleme imkanu sunmuştu. Telefon, satışa sunulduğu ilk üç ay içinde 10 milyon sattı.

2007’de sunulan bir diğer etkileyici cihaz, NGage adını taşıyordu. Oyun platformu şeklinde tasarlanan telefon, 3 milyon sattı.

Black Eyed Peas grubunun ‘I Gotta Feelin’ klibinde görülen N97, 2008’de piyasaya sürüldükten sonra 2 milyon satabildi.

2003 yılında cep telefonu dünyasına ilginç tasarımıyla sunulan ve Nokia’a maliyeti 600 milyon dolar civarında olan 6600, iş dünyasını hedefine almıştı. Telefon, 2 milyon sattı.