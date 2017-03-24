Efsane geride kaldı

GEÇMİŞ SEZONLARI ARIYOR: Süper Lig’in köklü kulüplerinden GAÜ Çetinkaya bu sezon ve geçmiş sezonların 23.haftalarını dikkate aldığımızda en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. 2014-2015 sezonunda 23. haftayı 12.sırada kapatan sarı kırmızılı ekip bu sezon ise 6.sırada kaldı ve başarılı olduğu diğer sezonların gerisinde yer aldı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de 23. hafta geride kalırken başkent temsilcilerinden GAÜ Çetinkaya en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

Sarı Kırmızılılar, 2014-2015 sezonunda 23. haftayı 12. sırada kapatırken, bu sezon ise 23. hafta sonunda 6. sırada kalarak son 6 sezondaki en kötü ikinci sıralamasını elde etti.

İlk sıraları seviyor

2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarını şampiyonlukla tamamlayan 2015-2016 sezonunda ise ikinci olan Çetinkaya, 23.haftalar baz alındığında hep ilk sırada yer almıştı.

Sarı kırmızılı ekip özellikle 2012-2013 sezonunda 23 haftada 58 puan toplayarak son 6 yıldaki en yüksek puan sayısına ulaşmıştı.

Sonuç olarak Çetinkaya son 6 yılda 23.haftalarda 3 kez ilk sırada kalmayı başardı.

3 sezonda hüsran var

Son 6 sezonunda 2 şampiyonluğu bulunan Çetinkaya genelde üst sıralarda yer almasına karşın bazı sezonlarda zirvenin gerisinde yer aldı.

2013-2014 sezonunda 41 puanla 4.sırada yer alan Çetinkaya, 2016-2017 sezonunda 36 puanla 6. sırada kendine yer buldu.

2014-2015 sezonunda 23.haftada 23 puan toplayarak en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı kırmızılılar büyük bir hüsran yaşamıştı.

GAÜ Çetinkaya’nın son yıllardaki 23.hafta grafiği:

Sezon Sıralama O G B M A Y AV P

2016-2017 (6.) GAÜ ÇETİNKAYA 23 11 3 9 40 30 10 36 2015-2016 (1.) GAÜ ÇETİNKAYA 23 12 9 2 58 32 26 45

2014-2015 (12.) ÇETİNKAYA 23 6 5 12 29 52 -23 23

2013-2014 (4.) ÇETİNKAYA 23 12 5 6 31 22 9 41

2012-2013 (1.) ÇETİNKAYA 23 18 4 1 70 18 52 58

2011-2012 (1.) ÇETİNKAYA 23 17 4 2 54 16 38 55