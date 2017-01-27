Economist: Erdoğan müsaade ederse Kıbrıs birleşir

İngiltere’de yayımlanan haftalık Economist dergisi, Kıbrıs‘ta çözüm için güvenlik garantilerinin kritik rol oynadığını ve bu nedenle de birleşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takınacağı tutuma bağlı olduğunu yazdı.

Economist’in Cuma günü çıkan en güncel sayısında, Kıbrıs’ta bugüne kadar yapılan birçok girişimin başarısız olduğunu ancak aralarında “güçlü kişisel bir samimiyetin” olduğu Rum lider Nicos Anastasiades ile Türk lider Mustafa Akıncı’nın bu kez çözümü ufukta görünür hale getirdiğini ifade etti.

Derginin “Türkiye’nin cumhurbaşkanı müsaade ederse, Kıbrıs birleşebilir” başlıklı yazısında, 1960 tarihli anlaşmalar uyarınca Türkiye’nin İngiltere ve Yunanistan ile birlikte garantör devlet olduğu anımsatılarak şu yorumlara yer verildi:

“Bugün ne yazık ki, adanın kaderi büyük oranda Türkiye’nin otoriter cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde bulunuyor. Kıbrıslı Rumlar (ve Yunanistan’ın kendisi de) bu garantilerin kaldırılması ve adanın kuzeyinde bulunan, sayıları birkaç bin olan Türk askerinin de çekilmesinde ısrar ediyor.

“Ancak, Kıbrıslı Türklerin kaygılarını gidermek için BM adaya çok uluslu bir polis gücünün konuşlandırılması gibi bazı yeni öneriler gündeme getirmiş olsa da, Erdoğan şu ana kadar tutumu değiştirmeyi reddetti.”

Kıbrıs sorununun merkezinde güvenlik garantilerinin yattığının vurgulandığı yazıda, bu konunun çözülmesi halinde toprak ve güç paylaşımı gibi diğer kritik meselelerde de çözümün önünün açılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Erdoğan’ın önceliği Nisan’daki referandum

Erdoğan’ın garantörlük konusunda nasıl bir adım atılacağının bilinmediği ve şu andaki önceliğinin de Nisan ayında yapılması beklenen anayasa referandumu olduğu belirtildi.

Economist ayrıca, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Cumartesi günkü ziyaretinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önümüzdeki hafta Ankara’da yapacağı temaslar sırasında Erdoğan’ın nabzını yoklayacağını da öne sürdü ve şu yorumu yaptı:

“Bu rahatsız edici sorunun çözüleceğini umut etmek makul olur ve Anastasiades ile Akıncı’nın cesareti de bir anlaşmayı kışkırtıcı derecede erişilebilir hale getirdi.

“Ancak, Kıbrıs’ın birleşmesini beklemek, beraberinde Erdoğan’ın bugüne kadar ortaya koymak için çok az şey yaptığı devlet adamlığına da güvenmeyi beraberinde getiriyor.”