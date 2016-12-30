Ecel evinde yakaladı

Lefkoşa’da 66 yaşındaki Hanifi Şahin, önceki akşam evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis bülteninde “ani ve gayrı tabii ölüm” başlığıyla yer alan bilgiye göre, dün yapılan otopside Şahin’in ölüm sebebinin “kalp hastalığı, yeni ve eski miyokardinfaktüsü ve akciğer enfeksiyonu” olduğu tespit edildi.

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LAPTA’DA 2 EVDE UYUŞTURUCU, 3 TUTUKLU

Lapta’da dün, 23 yaşındaki S.B.’nin evinde polisin yaptığı aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 25 hap, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

S.B. tutuklandı.

Yine Lapta’da dün öğle saatlerinde S.Ç.’nin (E-23) evinde polisin yaptığı aramada da yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan pet şişe ile bakır boru bulundu.

S.Ç. yanında konuyla bağlantısı olduğuna inanılan F.T. (E-27) tutuklanırken, F.T’ninevinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan kül tablası bulunarak emare alındı.

İŞYERİNİN 7 BİN 150 TL’SİNİ ÇALDI

Girne’de “Selfi” aldı işyerinde çalışan H.S. (E-40), 7 bin 150 TL’yi tasarrufuna geçirerek çalmak suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlının söz konusu miktarı bu ay içinde çaldığı belirtildi.

GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü, dün 14.00-18.00 saatleri arasında, sorumluluk sahasında düzenlediği asayiş ve trafik operasyonunda 22 araç sürücüsü hakkında işlem yaptı.

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bahis evleri, alkollü içki satış yerleri ile kahvehanelerin kontrol edildiği ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedilen polis bültenine göre, trafik ekiplerinin denetimlerinde 55 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 22 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.