Ebru Şallı’nın zor anları

Ebru Şallı, podyuma çıktığı defilede düşmekten son anda kurtuldu.
Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu ‘Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği’ yararına defile düzenledi. Defileye Çağla Şıkel, Özge Ulusoy ve Ebru Şallı gibi isimler katıldı.
Dün Shangri-La Bosphorus Hotel’de gerçekleşen defilede podyuma çıkan Şallı, talihsiz bir an yaşadı. Düşme tehlikesi atlatan 40 yaşındaki Şallı, durumu çabuk toparlayarak düşmekten son anda kurtuldu.
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