Ebru Şallı’nın zor anları

Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu ‘Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği’ yararına defile düzenledi. Defileye Çağla Şıkel, Özge Ulusoy ve Ebru Şallı gibi isimler katıldı.

Dün Shangri-La Bosphorus Hotel’de gerçekleşen defilede podyuma çıkan Şallı, talihsiz bir an yaşadı. Düşme tehlikesi atlatan 40 yaşındaki Şallı, durumu çabuk toparlayarak düşmekten son anda kurtuldu.