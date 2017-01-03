Düzkaya’da şok ayrılık

BAYIR VE KARAL İLE YOLLAR AYRILDI: 1.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Düzkaya’da, forvet oyuncu Umar Bayır ve müdafaa oyuncusu Ahmet Karal ile yollar ayrıldı

Coşkun KUTAY

Teknik Direktör Cemal Kır yönetiminde, 2016-17 futbol sezonuna zirve mücadelesi verecek iddialı bir takımla giren K-Pet 1. Lig’i Girne bölgesi temsilcilerinden Düzkaya, topladığı 11 puanla ilk devreyi 6.sırada tamamladı. Bu nedenle yönetim ve teknik heyet, mevcut kadrolarını revizyona tabi tutarak, gerekli görülen bölgeleri ara transferde takviye etmeye karar verdi.

Bu nedenle yönetim ve teknik heyet, ihtiyaç duyulan bölgelere transferi gündeme gelebilecek futbolcular ile temaslarını sürdürürken, diğer yandan da, mevcut kadrolarını revizyona tabi tutarak, forvet oyuncu Umar Bayır ve müdafaa oyuncusu Ahmet Karal’la yollarını ayırdı.