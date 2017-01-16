Düşen uçağın İstanbul’daki son fotoğrafları

Bişkek’te bu sabah düşen ACT Havayolları’na ait Boeing 747400F Jumbo Jet tipi kargo uçağının son fotoğraflarını geçtiğimiz hafta Gökhan Sarıgöl çekmişti. Gökhan Sarıgöl, o anları şöyle anlattı:

“Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonumuzu kontrol etmek amacıyla 11 Ocak’ta aprona çıktım. Bişkek’te düşen uçak, henüz inmişti. Önümde taksi yaparak ilerliyordu. TC-MCL tescilli uçağın fotoğraflarını çekerek o anları ölümsüzleştirdim. O an uçağın fotoğrafını çekiyorsunuz ama bir süre sonra uçak düşüyor. Spotter olarak adlandırılan havacılık fotoğrafçılığının bu da farklı bir yönü.” Sarıgöl bir ay önce Amsterdam’da düşen uçağın ekibiyle kahvaltı yaptığını belirterek, “Kaldığım otelde ACT Havayolları’nın ekibinin olduğunu öğrendim. Sabah kahvaltımızı bu kazada hayatını kaybeden ekiple yapmıştım” diye konuştu.

ACT’DEN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan düşen kargo uçağının bağlı bulunduğu ACT Havayolları yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.