Dürüst: Seyrüsefer çalışmasına ivedilik kararı aldık

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bir kabulü sırasında, seyrüsefer affı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, seyrüsefer affının bir an önce yasallaşarak yürürlüğe girmesi amacı ile ivedilik kararı aldıklarını belirtti.

Bilindiği üzere, 25 Ağustos 2016 tarihinde, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yasa gücünde kararname ile kayıttan düşen araçların yeniden kayıt altına alınması ve/veya kayıttan düşmemiş ancak seyrüsefer harçlarında geriliği olanlara yönelik olarak yapılan yeni düzenlemeden, vatandaşların belirlenen süre içerisinde faydalanmasına olanak tanıyan kararın, muhalefet tarafından iptalinin ardından, yasa değişikliği çalışmaları başlatılmıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, yasa gücünde kararnamenin, muhalefet tarafından mahkeme aracılığı ile iptal edilmesine kadar geçen sürede, bu uygulamadan birçok vatandaşın faydalandığını, ancak birçok vatandaşın da faydalanamadığını belirtti.

Tüm vatandaşların haklardan eşit şekilde faydalanır ilkesine olan bağlılıklarını dile getiren Bakan Dürüst, bu ilkeye dayanarak, iptal edilen yasa gücünde kararnamenin, yasallaşarak tüm vatandaşların faydalanmasına imkan tanımak için yasa çalışmalarına hemen başladıklarını yaklaşık olarak 15 gün önce, yasanın görüşülmesi için KKTC Meclisi’ne gönderdiklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, birçok vatandaşın, seyrüsefer affı ile ilgili yapılacak yasal değişikliği beklediğini, yasanın bir an önce KKTC Meclisi’nde görüşülerek, yasallaşması için de ivedilik alındığını belirtti.

Yapılacak olan yasal değişikliğin, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yasa gücünde kararnamede belirtildiği gibi olacağına da dikkati çeken Bakan Dürüst, “amacımız vatandaşlarımızın haklardan eşit şekilde faydalanabilmesini sağlamaktır. Biliyorum ki birçok vatandaşımız yapılacak olan yasal değişikliği beklemektedir. Alınan ivedilik kararı ile birlikte, amacımız 15 gün içerisinde yasanın yürürlüğe girmesini sağlamaktır” dedi.