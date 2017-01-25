Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı dairelerdeki sorunlar masaya yatırıldı…
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan ve Yönetim Kurulu ile görüştü.
Dürüst’ün daveti üzerine Bakanlık’ta gerçekleşen görüşmede, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bazı dairelerdeki sorunların giderilmesi için Dürüst’ten yardım beklediklerini söyledi.
Bakan Dürüst de KAMU-SEN ile yakın çalıştıklarına işaret ederek, diyalog yolunu seçen tüm sendikalarla istişare içinde olduklarını bildirdi.
Bakanlığı’nın diyaloğa açık ve yapıcı tavrını sürdüreceğini kaydeden Dürüst, “KKTC’ye olan inancımız tamdır” dedi.
FACEBOOK YORUMLARI