Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı dairelerdeki sorunlar masaya yatırıldı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Başkanı Metin Atan ve Yönetim Kurulu ile görüştü.

Dürüst’ün daveti üzerine Bakanlık’ta gerçekleşen görüşmede, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, bazı dairelerdeki sorunların giderilmesi için Dürüst’ten yardım beklediklerini söyledi.

Bakan Dürüst de KAMU-SEN ile yakın çalıştıklarına işaret ederek, diyalog yolunu seçen tüm sendikalarla istişare içinde olduklarını bildirdi.

Bakanlığı’nın diyaloğa açık ve yapıcı tavrını sürdüreceğini kaydeden Dürüst, “KKTC’ye olan inancımız tamdır” dedi.