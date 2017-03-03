Dürüst: KKTC bir hukuk devletidir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu ve adımlarını da bu ilkeye uygun attıklarını belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dürüst, Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ı makamında ziyaret etti.

Dürüst, Korahan’ı ziyaretiyle ilgili açıklamasında, bakanlık olarak sürekli istişare içerisinde oldukları Sayıştay Başkanı ile Ercan Havalimanı inşaatı da dahil olmak üzere birçok proje ve konuları görüşmek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu nedenle, bakanlığımıza bağlı tüm mevzuat ve projelerde ilk olarak bilgi ve görüşüne müracaat ettiğimiz kurumumuz Sayıştay Başkanlığı’dır. Sayıştay Başkanımız Osman Korahan da bu noktada her zaman için bizlere bir yol gösterici olmuştur” dedi.

Dürüst, Sayıştay Başkanlığı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da istişare edeceklerinin altını çizdi.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan da Dürüst’ün ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Korahan, Dürüst ile ara ara bir araya gelerek, hem Ercan Havalimanı, hem de diğer konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, hukuk çerçevesinde hareket edebilmek adına görüş bildirdiklerini söyledi.

Korahan, “Dürüst’ün, gerek mevzuat gerekse de atılacak adımlarda, hukuksal çerçeve içerisinde hareket etmek adına bizlerle sürekli istişare içerisinde olmasını takdirle karşılıyor. Bu diyalogun devam etmesi temennisinde bulunuyorum” dedi.