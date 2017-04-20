Dürüst Hamitköy’de incelemelerde bulundu…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, eksikliklerle sıkıntıları yerinde değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Hamitköy’de incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dürüst’e ziyarette, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Salih Canseç, Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Plan Proje Müdürü Şifa Soğukpınar eşlik etti.

Kemal Dürüst ve beraberindeki heyet, ilk önce kahvehanede köy halkıyla bir araya geldi. Burada köyün sıkıntıı ve eksiklikleri hakkında bilgiler alan Dürüst, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Hamitköy ile ilgili ohazırlamış olduğu projelerle ilgili bilgi verdi.

Kısa bir süre sonra hizmete girecek “Kuzey Lefkoşa” yoluyla ilgili rahatsızlıklar hakkında bilgi alan Dürüst, sorunun aşılmasıyla birlikte trafikte büyük bir rahatlama olacağını, aynı zamanda yolun hizmete girmesiyle artacak Hamitköy trafiğine karşı bakanlık olarak bazı önlemler alınacağını belirtti.

Lefkoşa-Gazimağusa anayolundaki Hamitköy kavşağının yenilenerek, artan köy nüfusuna cevap verebilecek bir noktaya geleceğini kaydeden Dürüst, “Hamitköy, hızla dışarıdan göç alan bir yerleşim yerimizdir. Günden güne artan Hamitköy nüfusuna karşın, gerek altyapı, gerekse çevresel konularda yerel yönetimlerin gereken ilgiyi gösterememesi üzücüdür. Hamitköy hak ettiği ilgiden ve değerden maalesef mahrum bırakılıyor” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Hamitköy ziyareti çerçevesinde, ara emriyle yapımına ara verilen “Kuzey Lefkoşa” yolunda incelemelerde bulundu. Dürüst, istimlak sorunu yaşanan arazi sahipleriyle görüştü, sorunun en kısa süre içerisinde nasıl çözümlenebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Dürüst, yaşanan sorunların bir an önce giderilmesi için konuyu Bakanlar Kurulu’na taşıyacağını belirterek, ne arazi sahiplerinin, ne de bu yolu kullanacak vatandaşların mağdur edilmemesi için mutlaka bir orta yolun en kısa süre içerisinde bulunması kararlılığında olduklarının altını çizdi.