03 Ocak 2017

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Kıbrıs

Dur de İnisiyatifi eylemle KTÖS’ü protesto etti

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Dur de İnisiyatifi eylemle KTÖS’ü protesto etti
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“Dur De İnisiyatifi”,  çıkarttığı 2017 ajandasında  Kıbrıs Türk tarihini tek yanlı çarpıtan ifadeler bulunduğu gerekçesiyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) eylemle protesto etti.

Asal Şube’nin arka tarafında toplanıp KTÖS merkez binasına KKTC ve Türk bayraklarıyla yürüyen yüzlerce kişi  marş söyledi, KTÖS yönetimi aleyhinde sloganlar attı.

İnisiyatif, çok sayıda polisle geniş güvenlik önlemi alınan KTÖS binası önüne siyah çelenk bıraktı.

İnisiyatif temsilcileri tarafından  buradaki polislere karanfil verildi.

Protesto eylemi, basın açıklamasının okunması ve çelenk koymak için Atatürk Anıtı’na yürüyüşe geçilmesiyle sona erdi.

AÇIKLAMA

Dur De İnisiyatifi adına basın açıklaması okuyan ve 21 yıllık öğretmen olduğu bildirilen Nezihe Beyoğlu,  KTÖS’ün Kıbrıs Türk tarihini çarpıtan  ifadelerini reddettiklerini,   bu ifadeleri ajandaya yazanları  en sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

Tarihin bağımsız tarihçiler  ve uzamanlar tarafından yazılması gerektiğini belirten Beyoğlu,  “Sendika’nın  bu çalışmayı  kendi gizli ajandasının bir ürünü olarak  ortaya koymasını ve  toplumun her kesimini rencide etmesini kabullenmemiz mümkün değildir” dedi.

Beyoğlu, sendikanın siyaset yeri değil, öğretmenlerin meslek birliği olduğunu vurguladı.

Ülkeyi yöneten hükümetlere seslenen Beyoğlu,  KKTC bir devlet  ise  devletin gereğinin yerine getirilerek, devletin itibarını yerle bir etmek istediği gerekçesiyle KTÖS yönetiminin bunu bir kez daha yapmaya cüret edemeyeceği önlemlerin alınmasını talep etti.

KTÖS yönetimini yaptıkları yanlıştan dönmeye çağıran Beyoğlu,  öğretmenlerin sendikalarına sahip çıkmalarını,   Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerine hakaret edip aşağılayanların  hukuk çerçevesinde  gerekli cezaları alması için harekete geçilmesini istedi.

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Havadis Gazetesi

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