Dünya’yı ‘teğet geçen’ asteroid sayısındaki artışın nedeni ne?

Sadece bu yıl 4 Asteroid gezegenimizin yanından geçerek uzaydaki yolculuğuna devam etti. Peki son zamanlarda normalden daha fazla duymaya başladığımız bu haberlerin nedeni ne?
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1 Şubat’ta 2017 BH30 isimli 6 ila 7 metre büyüklüğünde olan asteroid gezegenimizin yanından geçmeden saatler önce tespit edilebilmişti. 2017 BH30 bu yıl içinde bu şekilde gündeme gelen 4’üncü asteroid.
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Bu kadar kısa süre içinde 4 tene asteroidin gezegenimizin yakınından geçmesini mercek altına alan astronomlar bu cisimlerin daha büyük bir asteroidin öncüsü olup olmadığını araştırdı.
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Cnet’e konuşan Slooh astronomu Paul Cox, bu asteroidlerin daha büyük bir cismin öncüsü olduğuna dair özellikle sosyal medyada sıklıkla dile getirilen iddiayı destekleyecek bir kanıt bulunmadığının altını çiziyor.
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Başka bir deyişle henüz Şubat ayında olmamıza rağmen asteroid sayısındaki artışı bir felaket senaryosu olarak yorumlamak için bilimsel bir kanıt bulunmuyor.
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Cox, geriye kalan tek seçeneğin “tesadüf” olduğunu belirtiyor.
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Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?
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Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA’dan gelmişti.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA’ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.
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Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
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En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.
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Nuth’a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.
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Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.