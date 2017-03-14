Dünyanın ilk gemi tüneli Norveç’te açılacak

‘Stad Ship Tunnel’ ismindeki tünel 1,7 kilometre uzunluğunda, 26,5 metre genişliğinde ve 37 metre yükseklikte olacak. Bu bölgeye bir tünel inşa edilmesi 1870’lerden beri planlanıyormuş ama gerçekleşmesi 2023’ü bulacak gibi görünüyor. Tünel projesi için ilk aşamada 1 milyar Norveç kronu (yaklaşık 118 milyon dolar) kaynak ayrılmış durumda. Ama bittiğinde toplam maliyetin 2,3 milyar Kron’a (272 milyon dolar) kadar çıkabileceği öngörülmüş.

Gemiler tünele güneydeki Moldefjord’dan ve kuzeydeki Selije’den girebilecekler. İnşaat 2019’da başlayacak ve iki kıyının arasındaki dağdan 3 milyon metreküp kaya çıkartılacak. Projenin çevreye mümkün olduğu kadar az zarar vermesi için uğraşılacağı açıklanıyor. Ayrıca tünelin giriş çıkışlarında turistlerin gemileri görmesi için gözlem alanları da yer alacak.