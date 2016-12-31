31 Aralık 2016

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Dünyanın en zengin 20 kişisi

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Dünyanın en zengin 20 kişisi
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Forbes, 2016 yılının en zenginlerini açıkladı. İşte dünyanın en zengin 20 kişisi…

 

1 – Bill Gates: Serveti 75 milyar dolar

2 – Amancio Ortega: Serveti 67 milyar dolar

3 – Warren Buffett: Serveti 60,8 milyar dolar

4 – Carlos Slim Helu: Serveti 50 milyar dolar

5 – Jeff Bezos: Serveti 45,2 milyar dolar

6 – Mark Zuckerberg: Serveti 44,6 milyar dolar

7 – Larry Ellison: Serveti 43,6 milyar dolar

8 – Michael Bloomberg: Serveti 40 milyar dolar

9 – Charles Koch: Serveti 39,6 milyar dolar

10 – David Koch: Serveti 39,6 milyar dolar

11 – Liliane Bettencourt: Serveti 36,1 milyar dolar

12 – Larry Page: Serveti 35,2 milyar dolar

13 – Sergey Brin: Serveti 34,4 milyar dolar

14 – Bernard Arnault: Serveti 34 milyar dolar

15 – Jim Walton: Serveti 33,6 milyar dolar

16 – Alice Walton: Serveti 32,3 milyar dolar

17 – S. Robson Walton: Serveti 31,9 milyar dolar

18 – Wang Jianlin: Serveti 28,7 milyar dolar

19 – Jorge Paulo Lemann: Serveti 27,8 milyar dolar

20 – Li Ka-shing: Serveti 27.1 milyar dolar

 

 

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