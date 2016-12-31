Forbes, 2016 yılının en zenginlerini açıkladı. İşte dünyanın en zengin 20 kişisi…
1 – Bill Gates: Serveti 75 milyar dolar
2 – Amancio Ortega: Serveti 67 milyar dolar
3 – Warren Buffett: Serveti 60,8 milyar dolar
4 – Carlos Slim Helu: Serveti 50 milyar dolar
5 – Jeff Bezos: Serveti 45,2 milyar dolar
6 – Mark Zuckerberg: Serveti 44,6 milyar dolar
7 – Larry Ellison: Serveti 43,6 milyar dolar
8 – Michael Bloomberg: Serveti 40 milyar dolar
9 – Charles Koch: Serveti 39,6 milyar dolar
10 – David Koch: Serveti 39,6 milyar dolar
11 – Liliane Bettencourt: Serveti 36,1 milyar dolar
12 – Larry Page: Serveti 35,2 milyar dolar
13 – Sergey Brin: Serveti 34,4 milyar dolar
14 – Bernard Arnault: Serveti 34 milyar dolar
15 – Jim Walton: Serveti 33,6 milyar dolar
16 – Alice Walton: Serveti 32,3 milyar dolar
17 – S. Robson Walton: Serveti 31,9 milyar dolar
18 – Wang Jianlin: Serveti 28,7 milyar dolar
19 – Jorge Paulo Lemann: Serveti 27,8 milyar dolar
20 – Li Ka-shing: Serveti 27.1 milyar dolar