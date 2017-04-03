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03 Nisan 2017

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Dünya’nın en izole toplumu ilk kez görüntülendi

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Dünya’nın en izole toplumu ilk kez görüntülendi
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60 bin yılı aşkın süredir Hint Okyanusu’ndaki Sentinel Adası’nda yaşayan kabile ilk kez görüntülendi

  • Hint Okyanusu’nda küçücük bir adada yaşayan Sentinel Kabilesi yüzyıllardır modern toplumla ilişki kurmayı reddediyor.

  • Kabile bu nedenle medeniyetten izole bir yaşam süren tek toplum olarak da biliniyor.

  • Hindistan hükümetinin temas kurmaktan vazgeçtiği kabile, daha önce bölgeye girmek isteyen kişilere karşı oldukça saldırgan tavırlar göstermişti.

  • Dünya’dan izole bir hayat süren kabile ilk kez görüntülendi.

  • 2006’da iki balıkçıyı adaya fazla yaklaştıkları için öldüren Sentinellilerin görüntüsü YouTube’ta yayınlandı.

     

  • Videoda kabilenin görüntüleri çeken ekibe karşı saldırgan tavırlar sergilediği gözleniyor.
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