Dünyanın en hızlı elektrikli otomobili Faraday Future FF91

Faraday Future isimli start-up sürücüsüz elektrikli aracını görücüye çıkardı. Bin 50 beygirlik araç 100 kilometreye 2,39 saniyede çıkarak Tesla’nın rekorunu da elinden aldı.

Faraday Future isimli start-up sürücüsüz elektrikli aracını görücüye çıkardı.

CES 2017’DE TANITILACAK ÜRÜNLER

Bin 50 beygirlik araç 100 kilometreye 2,39 saniyede çıkarak Tesla’nın rekorunu da elinden aldı.

Elektrikli aracını CES 2017’de görücüye çıkartan Faraday Future isimli start-up şirketi büyük yankı uyandırdı.

FF91 adı verilen model Tesla’nın rekorunu da egale etmiş durumda.

Faraday Future bin 50 beygirlik aracının ne kadar hızlı olduğunu daha önce defalarca dile getirmişti.

Yapılan sürüşlerde aracın 0’dan 100’e 2,39 saniyede çıktığı belirtildi.

Tesla ise 2,5 saniyede 0’dan 100’e çıkabiliyordu.

2018 yılında piyasaya sürülmesi hedeflenen aracı almak isteyenler 5 bin dolar depozitoyla ön sipariş verebilecek.

Fütüristik bir tasarıma sahip olan araç hakkında şirketin yeterince bilgi paylaşmaması eleştirilere neden oluyordu.

Araca ilişkin açıklama yapan şirketin yöneticilerinden Peter Savagian FF91’in saatte 90 kilometre hızla 775 kilometre menzile sahip olacağını belirtti.