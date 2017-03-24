Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı, listede 5 Türk isim var

Amerika merkezli internet sitesi ‘2016’nın En Güzel 100 Kadını’nı seçti. Listede Tuba Büyüküstün, Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya da yer aldı.
Amerika merkezli internet sitesi ‘Top Beauty World’ 2016’nın ‘En Güzel 100 Kadını’nı seçti. Listede 5 Türk isim de yer aldı.
LİSTENİN İLK ÜÇÜNDE 2 AMERİKALI YER ALDI
Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario yarışmanın birincisi oldu. Avustralyalı manken Miranda Kerr ikincilik koltuğuna oturdu. Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid ise üçüncü oldu.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN 17. OLDU
Türkiye’den 5 isim listeye girdi: Tuba Büyüküstün 17’inci seçildi. Meryem Uzerli 40’ıncı oldu. Hazal Kaya 80’inci oldu. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 84. seçildi Serenay Sarıkaya listenin 88’inci sırasında kaldı.
100- Bianca Balti
95- Bella Thorne
90- Courtney Eaton
88- Serenay Sarıkaya
84- Fahriye Evcen
85- Victoria Justice
80- Hazal Kaya
75- Sandara Park
70- Taylor Hill
65- Seo Joo-Hyun
60- Ana De Armas
57- Im Jin Ah
56- Kang Seul Gi
55- Katy Bock
50- Alia Bhatt
45- Irına Shayk
40- Meryem Uzerli
35- Park Ji-Yeon
30- Lauren Jauregui
25- Cara Delevingne
20- Candice Swanepoel
19- Emma Stone
18- Amanda Seyfried
17- Tuba Büyüküstün
16- Aishwarya Rai
15- Liza Soberano
14-Yoona
13- Taylor Swift
12-Chloe Moretz
11-Megan Fox
10- Angelina Jolie
9-Katrina Kaif
8-Gabriella Wilde
7- Barbara Palvin
6- Selena Gomez
4- Deepika Padukone
4- Hanane El Khader
3- Gigi Hadid
2-Miranda Kerr
1- Alexandra Daddario