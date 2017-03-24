Dünyanın en güzel 100 kadını açıklandı, listede 5 Türk isim var

Amerika merkezli internet sitesi ‘2016’nın En Güzel 100 Kadını’nı seçti. Listede Tuba Büyüküstün, Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya da yer aldı.

Amerika merkezli internet sitesi ‘Top Beauty World’ 2016’nın ‘En Güzel 100 Kadını’nı seçti. Listede 5 Türk isim de yer aldı.

LİSTENİN İLK ÜÇÜNDE 2 AMERİKALI YER ALDI

Amerikalı oyuncu Alexandra Daddario yarışmanın birincisi oldu. Avustralyalı manken Miranda Kerr ikincilik koltuğuna oturdu. Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid ise üçüncü oldu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN 17. OLDU

Türkiye’den 5 isim listeye girdi: Tuba Büyüküstün 17’inci seçildi. Meryem Uzerli 40’ıncı oldu. Hazal Kaya 80’inci oldu. Güzel oyuncu Fahriye Evcen, 84. seçildi Serenay Sarıkaya listenin 88’inci sırasında kaldı.

100- Bianca Balti

95- Bella Thorne

90- Courtney Eaton

88- Serenay Sarıkaya

84- Fahriye Evcen

85- Victoria Justice

80- Hazal Kaya

75- Sandara Park

70- Taylor Hill

65- Seo Joo-Hyun

60- Ana De Armas

57- Im Jin Ah

56- Kang Seul Gi

55- Katy Bock

50- Alia Bhatt

45- Irına Shayk

40- Meryem Uzerli

35- Park Ji-Yeon

30- Lauren Jauregui

25- Cara Delevingne

20- Candice Swanepoel

19- Emma Stone

18- Amanda Seyfried

17- Tuba Büyüküstün

16- Aishwarya Rai

15- Liza Soberano

14-Yoona

13- Taylor Swift

12-Chloe Moretz

11-Megan Fox

10- Angelina Jolie

9-Katrina Kaif

8-Gabriella Wilde

7- Barbara Palvin

6- Selena Gomez

4- Deepika Padukone

4- Hanane El Khader

3- Gigi Hadid

2-Miranda Kerr

1- Alexandra Daddario