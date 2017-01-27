Dünya’nın 136 yıllık değişimi

NASA’nın 1880’den 2016’ya Dünya’nın değişimini kapsayan raporunu yayınladı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Dünya genelinde 6 bin 300’ü aşkın hava istasyonunu kullanarak gezegenimizin 1880’den 2016’ya kadarki süreçte geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.
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2016’nın bildiğimiz kadarıyla tarihin en sıcak yılı olduğunu mutlaka okumuşsunuzdur.
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NASA’nın yüz yılı aşkın bir süreci mercek altına aldığı raporu bu haberi tabiri caizse bir adım ileriye taşıyor.
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NASA 1880’den 2016’ya gezegenimizin sıcaklığını ölçtü ve değişimi gözler önüne seren kareler yayınladı.
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Bakın 136 yılda Dünya ne hale geldi?
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