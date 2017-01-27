Dünya’nın 136 yıllık değişimi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Dünya genelinde 6 bin 300’ü aşkın hava istasyonunu kullanarak gezegenimizin 1880’den 2016’ya kadarki süreçte geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.

2016’nın bildiğimiz kadarıyla tarihin en sıcak yılı olduğunu mutlaka okumuşsunuzdur.

NASA’nın yüz yılı aşkın bir süreci mercek altına aldığı raporu bu haberi tabiri caizse bir adım ileriye taşıyor.